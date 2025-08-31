صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں 2افراد ہلاک،ایک زخمی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔

ملیر سعود آباد آر سی ڈی گراؤنڈ کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے تصادم میں ایک بائیک سوار محمد انیس موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ دوسرا شخص احد زخمی ہوا۔دوسری جانب گھگھر پھاٹک پر آئل کمپنی کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے ایک راہگیر جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی عمر تقریباً 40 سال ہے جسکی شناخت ایشور کے نام سے ہوئی ۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک تحویل میں لے لیا ہے۔

