صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکرا گوٹھ سے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
چکرا گوٹھ سے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے چکرا گوٹھ کو رنگی سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم عادل ولد کریم اللہ کوگرفتار کرلیا۔

ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق ملزم کے قبضے سے اسلحہ وایمونیشن، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے ۔ ملزم کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی جس میں ملزم کو ڈکیتی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ ملزم ایک عادی مجرم ہے جس کے خلاف تھا نہ زمان ٹاؤن میں 2 ایف آئی آرز درج ہیں۔گرفتار ملزم کو بمعہ اسلحہ و ایمونیشن اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد نو شہرہ ورکاں؛ہسپتالوں میں بارشی پانی جمع،مریض پریشان

وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

شیرانوالہ باغ فلائی اوور کے قریب چھوٹے کاروباری افراد کیلئے عارضی شیڈز نصب

جشنِ میلادالنبی ؐکے جلوس روٹس پر خصوصی صفائی مہم

علی پورچٹھہ:بارش سے بس سٹینڈ ، چلڈرن پارک زیر آب

سیلاب کی تباہ کاریاں ،سبزیوں کی قلت ، قیمتیں دوگنا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل