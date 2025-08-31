چکرا گوٹھ سے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے چکرا گوٹھ کو رنگی سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم عادل ولد کریم اللہ کوگرفتار کرلیا۔
ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق ملزم کے قبضے سے اسلحہ وایمونیشن، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے ۔ ملزم کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی جس میں ملزم کو ڈکیتی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ ملزم ایک عادی مجرم ہے جس کے خلاف تھا نہ زمان ٹاؤن میں 2 ایف آئی آرز درج ہیں۔گرفتار ملزم کو بمعہ اسلحہ و ایمونیشن اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔