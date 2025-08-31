صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ڈکیتی کے ملزم کا مزید 4روزہ جسمانی ریمانڈ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں فشریز کے قریب ڈیڑھ کروڑ روپے کی ڈکیتی کیس کی سماعت ہوئی، ڈاکس پولیس نے گرفتار ملزمان عثمان اور شاہ رخ کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔

سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان سے اب تک بیس لاکھ روپے برآمد کئے جاچکے ہیں تاہم تفتیش مکمل نہیں ہوسکی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان کے بیانات اور شواہد کی روشنی میں شریک ملزمان کی گرفتاری بھی درکار ہے ، اس لئے مزید ریمانڈ دیا جائے ۔عدالت نے ملزمان کو مزید چار روز کے لیے پولیس کے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا۔

 

