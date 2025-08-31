صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی (اے پی پی)موچکو پولیس نے دو مختلف کارروائیوں کے دوران اسٹریٹ کرائمز اور گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے اسلحہ،11گرام آئس ،4 موبائل فونز،2موٹر سائیکلیں، 60 پڑیاں گٹکاماوا، 50پیکٹ آداب انڈین گٹکا اور 18 ہزار روپے نقدی برآمد کرلی۔

ہفتہ کو ایس ایس پی کیماڑی، کیپٹن (ر) فیضان علی کے مطابق گرفتار ملزمان میں فہد ولد ادریس ، محمد اسلم ولد ایمان حسین اوریوگیش کمار ولد پرکاش کمار شامل ہیں۔پولیس نے ملزمان کو مین بائی پاس روڈاورحب ریور روڈ آسکانی بس اسٹاپ رئیس گوٹھ کے قریب سے گرفتار کیاہے ۔

 

