گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار
کراچی (اے پی پی)موچکو پولیس نے دو مختلف کارروائیوں کے دوران اسٹریٹ کرائمز اور گٹکاماوا فروشی میں ملوث 3مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے اسلحہ،11گرام آئس ،4 موبائل فونز،2موٹر سائیکلیں، 60 پڑیاں گٹکاماوا، 50پیکٹ آداب انڈین گٹکا اور 18 ہزار روپے نقدی برآمد کرلی۔
ہفتہ کو ایس ایس پی کیماڑی، کیپٹن (ر) فیضان علی کے مطابق گرفتار ملزمان میں فہد ولد ادریس ، محمد اسلم ولد ایمان حسین اوریوگیش کمار ولد پرکاش کمار شامل ہیں۔پولیس نے ملزمان کو مین بائی پاس روڈاورحب ریور روڈ آسکانی بس اسٹاپ رئیس گوٹھ کے قریب سے گرفتار کیاہے ۔