دکاندار کو سربمہردکان سے سامان نکالنے کی اجازت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں اردو بازار کی مخدوم قرار دی گئی قدیم عمارت کو سیل کرنے کے خلاف دکان مالک کی درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ وہ چار دن کے اندر اندر اپنی دکان سے سامان نکال لے ۔
وکیل درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ عمارت کو بغیر نوٹس سیل کردیا گیا ۔بارش کا پانی دکان میں داخل ہوگیا ہے اور پرنٹنگ مشینوں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ مرمت کرائیں اور اپنی دکان وہیں چلائیں، عمارت کو ڈی سیل کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔