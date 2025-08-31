گورنر سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن کی ملاقات
کراچی (این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل چارلس گڈمن نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی فلاحی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گورنر سندھ نے اس موقع پر کہا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلی ٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے اور پاکستان خصوصاً سندھ میں امریکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے گورنر انیشیٹیوز کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ امید کی گھنٹی کے ذریعے عوامی مسائل فوری طور پر حل کئے جاتے ہیں، راشن ڈرائیو کے تحت لاکھوں افراد میںس راشن تقسیم کیا جا چکا ہے جبکہ گورنر ہاؤس میں 50 ہزار نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کی جدید تعلیم فراہم کی جا رہی ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں طلبا میں لیپ ٹاپ بذریعہ قرعہ اندازی تقسیم کئے گئے ۔قونصل جنرل نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کی جس پر گورنر سندھ نے مل کر کھانا بنانے کی آفر دی اور انہیں بزنس روڈ کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔