وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر
کراچی (اسٹاف رپورٹر) میئر کراچی، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صدیقی نے جامعہ مجددیہ نعیمیہ ملیر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران، انہوں نے نامور مذہبی اسکالر مفتی محمد جان نعیمی سے ملاقات کی اور ربیع الاول کے جلوسوں کے انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی۔
میئر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1500 سالہ جشنِ میلاد کی تقریبات پروقار طریقے سے منائی جائیں گی۔شہر میں نکلنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جلوسوں کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حضور پاک ؐ کی میلاد منانا ہماری خوش نصیبی اور فخر کی بات ہے ، رسول پاک ؐ کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے ۔ کراچی شہر عاشقان رسول ؐ کا شہر ہے ، جہاں ہر طرف گھروں، گلیوں، مرکزی شاہراہوں اور دینی درسگاہوں کو جشنِ میلاد النبیؐ کی خوشی میں زبردست طریقے سے سجایا گیا ہے ۔ مزید برآں انہوں نے کراچی میں بجلی کی لوڈشیڈنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر کو لوڈشیڈنگ کا بڑا مسئلہ درپیش ہے ۔ وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک سے لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے ، لیکن میں وفاقی وزیروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کراچی کا دورہ کریں۔ وفاقی حکومت کو کراچی میں لوڈشیڈنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہئیں ۔ سندھ سب سے زیادہ سستی بجلی پیدا کرتا ہے ، لیکن بدلے میں ہمیں مہنگی بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی لوڈشیڈنگ کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے ۔