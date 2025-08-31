صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

  • کراچی
وفاق لوڈشیڈنگ کے خاتمے کیلئے عملی اقدامات کرے ،میئر

کراچی (اسٹاف رپورٹر) میئر کراچی، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صدیقی نے جامعہ مجددیہ نعیمیہ ملیر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران، انہوں نے نامور مذہبی اسکالر مفتی محمد جان نعیمی سے ملاقات کی اور ربیع الاول کے جلوسوں کے انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی۔

میئر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1500 سالہ جشنِ میلاد کی تقریبات پروقار طریقے سے منائی جائیں گی۔شہر میں نکلنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جلوسوں کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حضور پاک ؐ کی میلاد منانا ہماری خوش نصیبی اور فخر کی بات ہے ، رسول پاک ؐ کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے ۔ کراچی شہر عاشقان رسول ؐ کا شہر ہے ، جہاں ہر طرف گھروں، گلیوں، مرکزی شاہراہوں اور دینی درسگاہوں کو جشنِ میلاد النبیؐ کی خوشی میں زبردست طریقے سے سجایا گیا ہے ۔ مزید برآں انہوں نے کراچی میں بجلی کی لوڈشیڈنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر کو لوڈشیڈنگ کا بڑا مسئلہ درپیش ہے ۔ وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک سے لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا ہے ، لیکن میں وفاقی وزیروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کراچی کا دورہ کریں۔ وفاقی حکومت کو کراچی میں لوڈشیڈنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہئیں ۔ سندھ سب سے زیادہ سستی بجلی پیدا کرتا ہے ، لیکن بدلے میں ہمیں مہنگی بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی لوڈشیڈنگ کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد نو شہرہ ورکاں؛ہسپتالوں میں بارشی پانی جمع،مریض پریشان

وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

شیرانوالہ باغ فلائی اوور کے قریب چھوٹے کاروباری افراد کیلئے عارضی شیڈز نصب

جشنِ میلادالنبی ؐکے جلوس روٹس پر خصوصی صفائی مہم

علی پورچٹھہ:بارش سے بس سٹینڈ ، چلڈرن پارک زیر آب

سیلاب کی تباہ کاریاں ،سبزیوں کی قلت ، قیمتیں دوگنا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل