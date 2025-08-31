سانحہ 12مئی کیس میں گواہوں کی عدم پیشی پرعدالت برہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت میں سانحہ 12 مئی کے 6 مقدمات کی سماعت ہوئی تاہم پراسیکیوشن کی جانب سے گواہ عدالت میں پیش نہ ہوسکے ۔
عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہوں کو لازمی طور پر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر، عمیر صدیقی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق وسیم اختر، عمیر صدیقی سمیت 20 سے زائد ملزمان کے خلاف ایئرپورٹ پولیس نے 2007 میں مقدمات درج کیے تھے ۔ عدالت نے گواہوں کی عدم پیشی کے باعث سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کردی۔