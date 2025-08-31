صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ 12مئی کیس میں گواہوں کی عدم پیشی پرعدالت برہم

  • کراچی
سانحہ 12مئی کیس میں گواہوں کی عدم پیشی پرعدالت برہم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت میں سانحہ 12 مئی کے 6 مقدمات کی سماعت ہوئی تاہم پراسیکیوشن کی جانب سے گواہ عدالت میں پیش نہ ہوسکے ۔

 عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہوں کو لازمی طور پر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر، عمیر صدیقی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق وسیم اختر، عمیر صدیقی سمیت 20 سے زائد ملزمان کے خلاف ایئرپورٹ پولیس نے 2007 میں مقدمات درج کیے تھے ۔ عدالت نے گواہوں کی عدم پیشی کے باعث سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آئے روز سلنڈرز پھٹنے ، آتشزدگی واقعات کے باوجود غیرقانونی گیس ریفلنگ جاری، حکام خاموش

ڈی سی کاچوتھے روزبھی ماڑی پتن پر ریلیف آپریشنزکاجائزہ

کمشنر،ڈی سی ،ارکان اسمبلی کاچنیوٹ کے متاثرہ علاقوں کادورہ

ایم ڈی واسا کاشہرمیں بارش پرنکاسی آب اقدامات کا جائزہ

ایم ایس ہلالِ احمر ہسپتال ڈاکٹر مختار،ڈاکٹر تحسین کیلئے خصوصی ایوارڈز

ملک میں اسلامی نظام کیلئے جدوجہد جاری ،میاں مقصود

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل