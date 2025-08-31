صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ،پولیس بے بس

  • کراچی
بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ،پولیس بے بس

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں بچوں کے اغوا کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، تاہم پولیس اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اب تک کسی ایک بچے کو بھی بازیاب نہیں کراسکے ۔

کورنگی کے ڈی اے ایمپلائز سوسائٹی سے 12 سالہ محمد حسن تین روز سے لاپتہ ہے ، 27 اگست کو 12 سالہ حسن ولد محمد صالحین کو مبینہ طور پر کورنگی انڈسٹریل ایریا میں عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب سے اغوا کیا گیا۔والدین نے بتایا کہ بیٹا بدھ کی صبح مدرسے جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن واپس نہ آیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ،جس میں کہا ہے کہ متاثرہ بچے کے بھائی محمد عمیر نے بتایا کہ حسن اپنے ہمسائے عبدالرحمن کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اور کہا تھا کہ اُس کی ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ اندرونِ سندھ کسی مدرسے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل