جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ آج ہوگا،تیاریاں و انتظامات مکمل
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے تحت اتوار (آج) کو 3بجے دن پریس کلب تاوزیر اعلی ہاؤس حقوق کراچی مارچکی تیاریاں و انتظامات مکمل کرلیے گئے۔
شہر بھر سے امراء اضلاع ودیگر ذمہ داران کی قیادت میں شرکاء ریلیوں کی صورت میں نکلیں گے ،جہاں سے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کی زیر قیادت وزیر اعلی ہاؤس کی جانب مارچ ہوگا، مارچ میں ٹاؤن ویوسی چیئر مینوں سمیت منتخب بلدیاتی نمائندے اور شہری ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوں گے ،جماعت اسلامی کے تحت عوامی رابطہ مہم اور شہریوں کو مارچ میں شرکت دینے کا سلسلہ ہفتہ کے روز بھی جاری رہا، شہر بھر میں بڑی شاہراہوں و چورنگیو ں اور اہم پبلک مقامات پر کیمپ لگائے گئے ،منعم ظفر خان نے متعدد مقامات پر کیمپوں کا دورہ کیا،عوام کو مارچ میں شرکت کی دعوت کے لیے ہینڈبلز تقسیم کیے اور کارکن وذمہ داران سے خطاب کیا۔منعم ظفر خان نے کراچی کے عوام،نوجوانوں،طلبہ و اساتذہ،علماء کرام، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، مزدوروں اور تاجروں سے اپیل کی کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے گھروں سے نکلیں اور حقوق کراچی مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔