ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اقدامِ قتل کیس کا چالان جمع

  • کراچی
ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اقدامِ قتل کیس کا چالان جمع

کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشتگردی کی عدالت میں مصطفی عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف پولیس مقابلے اور اقدامِ قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں تفتیشی افسر نے کیس کا چالان عدالت میں جمع کرادیا۔

چالان میں بتایا گیا کہ 8 فروری کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی اجازت سے مغوی مصطفیٰ عامر کی بازیابی کے لیے پولیس خیابان مومن پہنچی۔ ملزمان کی جانب سے گیٹ نہ کھولنے پر پولیس موبائل کی ٹکر سے گیٹ توڑ کر بنگلے میں داخل ہوئی، جس پر بنگلے کے اوپر سے ملزم ارمغان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہوگئے ۔  ملزم ارمغان کافی دیر تک فائرنگ کرتا رہا تاہم پولیس نے گھیرا تنگ کرکے اسے گرفتار کرلیا۔

