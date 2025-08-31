آٹے کی بڑھتی قیمتیں،ایم کیوایم نے احتجاج کا عندیہ دیدیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مرکزی کمیٹی نے بہادرآباد مرکز سے جاری اپنے شدید ردعمل میں کہا ہے کہ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کراچی کے عوام پر کھلے ظلم اور معاشی ناانصافی کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔
کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے اضافے کے بعد 2100 روپے تک پہنچا دیا گیا ہے جبکہ حیدرآباد اور سکھر میں یہی تھیلا 280 روپے، کوئٹہ میں 210 روپے اور اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، بنوں اور ملتان میں 200 روپے تک مہنگا ہوا ہے ، سب سے زیادہ بوجھ کراچی کے عوام پر ڈالا گیا ہے ۔ اسی طرح شہریوں کو ملک میں سب سے مہنگی 195 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور کرنا سراسر ناانصافی نہیں بلکہ بدترین معاشی دہشتگردی ہے ۔ مرکزی کمیٹی نے کہا کہ کراچی کے عوام کے ساتھ دہرا معیار اور استحصالی رویہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اگر فوری طور پر قیمتوں میں کمی اور ریلیف کے عملی اقدامات نہ کریں تو عوام دشمن حکمران خود سنگین نتائج کے ذمہ دار ہوں گے ۔ایم کیو ایم عوام کے معاشی قتل پر خاموش تماشائی نہیں بنے گی اور بھرپور سیاسی اور عوامی لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔