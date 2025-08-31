کراچی میں اداکاری نہیں عملی اقدامات کی ضرورت،ن لیگ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن سندھ نے شہر قائد میں بنیادی سہولیات کے فقدان اور شہری مسائل میں روز بروز اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
ن لیگ سندھ کے رہنما اور ترجمان اسد عثمانی نے ایک بیان میں کہا کہ کراچی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ، پورا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ پینے کا پانی نایاب اور سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہوچکی ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان جماعتوں نے کراچی کو برباد کر دیا ہے ۔ میئر کراچی سیاست میں مصروف ہیں اور عوامی مسائل پس پشت ڈال دیے گئے ہیں۔نالوں کی صفائی تاحال ممکن نہیں ہوسکی جس کے باعث شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کراچی میں اداکاری نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے ۔