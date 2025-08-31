سول اسپتال میں دواؤں کی قلت مریض پریشان
کراچی (این این آئی)ملک کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال، سول اسپتال کراچی میں انسولین کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے جس کے باعث شوگر کے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔
کئی ہفتوں سے مریضوں کو انسولین کے حصول کے لیے اسپتال کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں لیکن فارمیسی سے ادویات دستیاب نہ ہونے کی شکایات بڑھتی جارہی ہیں۔فارمیسی ذرائع کے مطابق صرف انسولین ہی نہیں بلکہ دیگر اہم اور جان بچانے والی ادویات کی بھی کمی واقع ہوگئی ہے ۔ اس صورتحال میں غریب اور مستحق مریض سب سے زیادہ متاثر ہورہے ہیں کیونکہ وہ مہنگے داموں مارکیٹ سے انسولین خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ۔جبکہ اسپتال میں تھلیسیمیا کے رجسٹرڈ مریضوں کو ادویات اور انجیکشن کی بدترین قلت کا سامنا ہے ، جس کے باعث مریضوں اور ان کے اہل خانہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔تھلیسیمیا کے علاج کے لیے رجسٹرڈ مریضوں نے بتایا کہ انہیں کئی ہفتوں سے اسپتال میں ادویات کی فراہمی نہیں مل رہی۔دوسری جانب مریضوں کو بنیادی ادویات مسلسل نایاب ہیں، جس سے روزانہ علاج میں رکاوٹ پیدا ہورہی ہے ۔اس کے علاوہ البومن انجکشن جو تھیلے سیمیا اور دیگر امراض میں مریضوں کے لیے زندگی بچانے والی دوا تصور کی جاتی ہے ، اسپتال میں دستیاب نہیں۔
اس کمی کے باعث کئی مریضوں کو باہر سے مہنگے داموں ادویات خریدنا پڑ رہی ہیں، جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔مریضوں اور ان کے تیمارداروں نے حکومتِ سندھ اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیا جائے اور تھیلے سیمیا سمیت ذیابیطس اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ادویات و انجیکشنز کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے ۔اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ خالد بخاری نے مقف اختیار کیا ہے کہ داخل مریضوں کے لیے انسولین اور دیگر ادویات کی فراہمی کو ترجیح دی جارہی ہے تاکہ ایمرجنسی اور وارڈز میں زیرِ علاج مریض متاثر نہ ہوں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کے بجٹ کے باوجود اسپتال میں انسولین اور تھیلے سیمیا جیسی بنیادی دوا کا دستیاب نہ ہونا انتظامی نااہلی کا ثبوت ہے ۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے حکومت سندھ اور محکمہ صحت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ادویات کی قلت ختم کی جاسکے اور مریضوں کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔