بکری بچاؤ بند حساس قرار دینے کے باوجود مرمتی کام نامکمل

  • کراچی
محراب پور(نمائندہ دنیا) دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، بکری بچاؤ بند حساس قراردینے کے باوجودمرمتی کام نامکمل، فوکل پرسن غائب ہوگئے ۔

 تفصیلات کے مطابق نوشہرو فیروز کچے کے علاقوں کمال ڈیرو، بکری، دربیلو، ماہی جو بھان، پپری، مجھٹ، بھورٹی، دیوان جو کڑو، گاؤں فتح علی جتوئی،کیٹی جتوئی میں پانی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، جس سے درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے بکری بچاؤ بند کو حساس قرار دئیے جانے کے باوجود مرمتی کام ادھورا پڑا ہے ۔ بکری بچاؤ بند کے ساتھ آباد مقامی افراد امداد جتوئی، رحمت اللہ جتوئی، پہلوان جتوئی و دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ کمال ڈیرو کے قریب بکری بچاؤ بند (زیرو پوائنٹ)پر کام ادھورا ہے ، اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود حکومت سندھ نے اس جگہ کو حساس قرار دیا ہے لیکن یہاں آباد لوگوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے ، وزرا اور ڈپٹی کمشنر نوشہرو فیروز صرف فوٹو سیشن کراکر واپس چلے جاتے ہیں، مقامی آبادی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا جس پر ہم احتجاج پر مجبور ہیں ۔ ذرائع کے مطابق سیلاب کی تازہ صورتحال کے باعث دریائے سندھ پر کئی مقامات پر لگائے گئے چھوٹے عارضی بند ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے ضلع کے کئی علاقوں ، دیہات کا زمینی راستہ بھی منقطع ہوگیا ہے ۔ جبکہ کچے کے مکینوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کردی ہے۔

 

