اوباڑو:سیلرا برادری کے 2نوجوان قتل، اے ایس پی (ر)کی لاش ملی
اوباڑو (نمائندہ دنیا) اوباڑو میں سیلرا برادری کے 2نوجوانوں کو قتل کردیا گیا ، ایف ایف سی کے مقام سے ریٹائرڈ اے ایس پی کی لاش برآمد ، تفصیلات کے مطابق اوباڑو تھانے کی حدود میں مسلح افراد نے فائرنگ کرکے سیلرا برادری کے 2 نوجوانوں کو قتل اور ایک کو شدید زخمی کر دیا اور فرار ہوگئے۔
علاقہ مکینوں نے جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی لاشیں اور زخمی نوجوان کو سول اسپتال پہنچایا ۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت سکندر سیلرا اور سلیم سیلرا کے نام سے ہوئی۔ جبکہ زخمی کو تشویشناک حالت میں رحیم یار خان اسپتال ریفر کردیا گیا۔ واقعہ کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کردیا ۔ دوسرے واقعہ میں 2 روز سے لاپتا ہونے والے ریٹائرڈ اے ایس پی عبدالصمد سومرو کی لاش میرپورماتھیلو کے قریب ایف ایف سی کے مقام بخاری پل سے برآمد ہوئی ۔ عبدالصمد سومرو 2 روز سے لاپتا تھے ، ان کا موبائل فون بند ہونے پر ورثا نے گزشتہ روز ہی پولیس کو اطلاع دی تھی ۔ مبینہ طور پر قتل ہونے والے ریٹائرڈ اے ایس پی کی لاش ملنے کی اطلاع پر میرپورماتھیلو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا ۔ متوفی کے بیٹے اور بھتیجے کی جانب پوسٹ مارٹم نہ کرانے کے حوالے سے پولیس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ متوفی کے بیٹے نے انکشاف کیا کہ ان کے والد کو گھریلو معاملے کی بنیاد پر تشدد کرکے قتل کیا گیا اور وہ قاتل کا نام پولیس کو بتا چکے ہیں۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کردی۔