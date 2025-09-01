صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میر پور خاص:فراہمی ونکاسی آب کے منصوبے شروع کرینگے ، میئر

  • کراچی
میر پور خاص:فراہمی ونکاسی آب کے منصوبے شروع کرینگے ، میئر

میرپور خاص (بیورورپورٹ) ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مشاورتی وفد ڈاکٹر ممتاز ہالیپوتہ کی سربراہی میں میرپورخاص پہنچا۔ میئر عبدالرؤف غوری اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود سے وفد نے میونسپل کارپوریشن سکریٹریٹ میں اجلاس منعقد۔۔۔

 کرکے میرپور خاص کے واٹر سپلائی، ڈرینج اور بنیادی ضروریات سے متعلق آگاہی لی۔ میئر عبدالرؤف غوری نے وفد کو بتایا کہ حکومت کے تعاون سے میرپورخاص کیلئے پینے کے پانی اور سیوریج کی نکاسی کیلئے مختصر المیعاد اور طویل المیعاد منصوبے شروع کرینگے ، اس ضمن میں میونسپل کارپوریشن تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر