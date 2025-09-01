میر پور خاص:فراہمی ونکاسی آب کے منصوبے شروع کرینگے ، میئر
میرپور خاص (بیورورپورٹ) ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مشاورتی وفد ڈاکٹر ممتاز ہالیپوتہ کی سربراہی میں میرپورخاص پہنچا۔ میئر عبدالرؤف غوری اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود سے وفد نے میونسپل کارپوریشن سکریٹریٹ میں اجلاس منعقد۔۔۔
کرکے میرپور خاص کے واٹر سپلائی، ڈرینج اور بنیادی ضروریات سے متعلق آگاہی لی۔ میئر عبدالرؤف غوری نے وفد کو بتایا کہ حکومت کے تعاون سے میرپورخاص کیلئے پینے کے پانی اور سیوریج کی نکاسی کیلئے مختصر المیعاد اور طویل المیعاد منصوبے شروع کرینگے ، اس ضمن میں میونسپل کارپوریشن تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔