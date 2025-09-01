صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:ونگ کمانڈر شہباز رینجرز، ڈپٹی کمشنر کا بندوں کا دورہ

لاڑکانہ (بیورورپورٹ) ونگ کمانڈر شہباز رینجرز ضیا الرحمن اور ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ شرجیل نور چنہ نے عاقل آگانی اور موریا لوپ بندوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ انجینئر لاڑکانہ جمیل احمد سانگی نے بندوں اور ممکنہ سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی اور تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔

 اس موقع پر ونگ کمانڈر شہباز رینجرز ضیا الرحمن نے انتظامیہ سے کچے میں رہنے والے لوگوں کو آگاہ کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور کہا کہ عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ ایمرجنسی صورتحال میں نقصان سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل کیمپوں میں انسانوں کے ساتھ مویشیوں کے لیے بھی ادویات کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے ۔ اس موقع پر انہوں نے پی پی ایچ آئی کی جانب سے قائم میڈیکل کیمپ اور موبائل میڈیکل کیمپ کا بھی معائنہ کیا جہاں خاص طور پر خواتین کی زچگی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شرجیل نور چنہ نے کہا کہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔

 

