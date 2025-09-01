سیلاب کاخطرہ،جیکب آباد، گرد و نواح میں شدید خوف و ہراس
جیکب آباد (نمائندہ دنیا) دریائے سندھ میں سیلاب کے خطرے نے جیکب آباد اور گرد و نواح کے عوام میں شدید خوف و ہراس پیدا کردیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں اور ممکنہ طغیانی کے خدشات کے بعد عوام میں غیر یقینی کی صورتحال ہے ۔
جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے تسلی بخش انتظامات یا واضح حکمت عملی سامنے نہ آنے پرعوام میں تشویش بڑھ گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق شہری بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے پر غور کررہے ہیں۔ کئی خاندانوں نے پہلے ہی اپنے اہل خانہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تیاری شروع کردی ہے ۔ خاص طور پر ضلع کے دیہی علاقوں میں صورتحال نہایت سنگین ہے جہاں ماضی کے تلخ تجربات لوگوں کے خوف میں اضافہ کررہے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں جیکب آباد کے دیہی علاقے مکمل طور پر تباہ ہوگئے تھے ، لاکھوں افراد بے گھر اور معاشی طور پر تباہ و برباد ہوگئے تھے ، 2012 اور 2022 کے سیلاب کے باعث جو علاقے تباہ ہوئے وہاں کے مکین تاحال دربدر ہیں ۔ اسی پس منظر کے باعث آج بھی عوام شدید خوف اور بے یقینی کا شکار ہیں۔ عوامی حلقوں نے سندھ حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔