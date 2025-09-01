حیدر آباد :کارپوریٹ فارمنگ، وسائل پر قبضے ، بدامنی کیخلاف احتجاج
حیدر آباد، سکھر (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) جئے سندھ محاذ کی کال پر کارپوریٹ فارمنگ، وسائل پر قبضے اور بدامنی کیخلاف حیدرآباد میں احتجاج کیا گیا، پولیس کے چھاپے ، لاٹھی چارج، 12 سے زائد کارکنوں کو گرفتار ،بعد میں رہا کر دیا۔
جئے سندھ محاذ کے مرکزی رہنماؤں وائس چیئرمین نواز شاہ ، پنھل جمالی، ڈاکٹر خوشحال ، حیدر چانڈیو و دیگر کی قیادت میں کارکن اولڈ کیمپس پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری نے 12 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور احتجاج کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود کارکن پریس کلب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ۔ اس موقع پر خطاب میں نواز شاہ نے کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ کی آڑ میں سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین چھینی جا رہی ہے ، سندھ کے پہاڑ کاٹے جا چکے ہیں اور قبضہ مافیا کی سرپرستی کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایک جانب سندھ مکمل طور پر بربادی کی لپیٹ میں ہے ، دوسری جانب ڈاکو راج قائم ہے جنہوں نے سندھ کے امن کو تباہ کر دیا ہے ، ہم اس ظلم کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، سندھ پر مکمل آمریت نافذ ہے ، انسانی حقوق پامال ہو چکے ہیں اور سندھ کے تیل، گیس، کوئلہ اور دیگر وسائل پر قبضہ ہے ، زمین کے اصل مالکان کے حصے میں صرف بھوک آئی ہے ، ہم سندھ بچا ؤتحریک کا نئے طریقے سے آغاز کریں گے ،سندھ کے عوام ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ سندھ کو صرف پرامن سیاسی مزاحمت کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے۔ سکھر میں بھی جئے سندھ محاذ کے تحت کارکنوں کی بڑی تعداد نے پریس کلب کے سامنے نظیر شیخ و دیگر کی قیادت میں مظاہرہ کیا ۔ رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ سندھ کی موجودہ صورتحال عوام کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کرینگے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر زرعی زمینوں اور دریاؤں پر قبضے کے خلاف کارروائی ، سندھ کے جائز حقوق فراہم کئے جائیں بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائیگا۔