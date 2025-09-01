سکھر :شہریوں کو سیوریج ملے پانی کی فراہمی،امراض پھیلنے لگے
سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر انتظامیہ کی جانب سے شہر کے سیوریج کا پانی دریائے سندھ میں چھوڑا جانے لگا،شہری صاف پانی سے محروم، گندا پانی پینے سے مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ۔
تفصیلات کے مطابق سکھر دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے ، یہاں کی آبادی کے 80 فیصد حصے کی ضروریات کا انحصار دریائے سندھ کے پانی پر ہے لیکن افسوس کئی سال گزرنے اور کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود سکھر کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن نہیں ہوسکی ہے ۔ سکھر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے واٹر بلنگ کے ذریعے شہریوں سے ماہانہ و سہ ماہی بنیادوں پر لاکھوں روپے وصول کرنے کے باوجود انہیں سیوریج ملا اور بدبودار پانی فراہم کیا جارہا ہے ۔ دوسری جانب شہر بھر کا ڈرینج مختلف علاقوں سے دریائے سندھ میں چھوڑ کر دریا کے پانی کو مزید خراب اور شہریوں کو بغیر صاف کئے فراہمی کا سلسلہ جاری ہے جو لمحہ فکریہ ہے ۔ سیوریج ملا پانی پینے سے شہری ہپاٹائٹس سمیت دیگر امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شہری و سماجی حلقوں میں اس حوالے سے گہری تشویش پائی جارہی ہے اور انہوں نے بالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔