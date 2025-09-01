دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 5زخمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ۔جھگڑے کے دوران نامعلوم افراد نے جھگیوں میں آگ بھی لگا دی ،پولیس نے بتایا کہ آگ لگنے کے باعث 5 جھگیاں جل گئیں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔
