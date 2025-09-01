صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 5زخمی

  • کراچی
دو گروپوں میں تصادم،خواتین سمیت 5زخمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ۔جھگڑے کے دوران نامعلوم افراد نے جھگیوں میں آگ بھی لگا دی ،پولیس نے بتایا کہ آگ لگنے کے باعث 5 جھگیاں جل گئیں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔

غریب آباد ریلوے پھاٹک کے قریب دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں دو خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ۔جھگڑے کے دوران نامعلوم افراد نے جھگیوں میں آگ بھی لگا دی ،پولیس نے بتایا کہ آگ لگنے کے باعث 5 جھگیاں جل گئیں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر