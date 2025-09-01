صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے وی ایل سی اہلکار پر بوڑھے باپ اورشہری پر تشدد کا الزام

  • کراچی
اے وی ایل سی اہلکار پر بوڑھے باپ اورشہری پر تشدد کا الزام

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)متاثرہ شہری نے اے وی ایل سی (اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل) اہلکار پر بوڑھے باپ سمیت اپنے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کا الزام عائد کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے مومن آباد تھانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں متاچرہ شہری رضوان نے الزام عائد کیا کہ اے وی ایل سی پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے ۔متاثرہ شہری محمد رضوان نے کہا کہ پولیس پہلے 20 لاکھ روپے مانگتی رہی پھر 5 لاکھ روپے لیکر چھوڑا، اہلکار نے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔متاثرہ شہری محمد رمضان نے وزیراعلیٰ سندھ،گورنر اور آئی جی سندھ سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیسے واپس دلائے جائیں اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری کے الزامات پر مبنی ویڈیو بیان موصول ہوا ہے ، معاملے کی شفاف تحقیقات کروارہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر