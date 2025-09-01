اے وی ایل سی اہلکار پر بوڑھے باپ اورشہری پر تشدد کا الزام
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)متاثرہ شہری نے اے وی ایل سی (اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل) اہلکار پر بوڑھے باپ سمیت اپنے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کا الزام عائد کیا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق کراچی کے مومن آباد تھانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں متاچرہ شہری رضوان نے الزام عائد کیا کہ اے وی ایل سی پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے ۔متاثرہ شہری محمد رضوان نے کہا کہ پولیس پہلے 20 لاکھ روپے مانگتی رہی پھر 5 لاکھ روپے لیکر چھوڑا، اہلکار نے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔متاثرہ شہری محمد رمضان نے وزیراعلیٰ سندھ،گورنر اور آئی جی سندھ سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیسے واپس دلائے جائیں اور ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری کے الزامات پر مبنی ویڈیو بیان موصول ہوا ہے ، معاملے کی شفاف تحقیقات کروارہے ہیں۔