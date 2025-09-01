صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیوم آباد میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا انکشاف

  • کراچی
قیوم آباد میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا انکشاف

کراچی(اسٹاف رپورٹر)قیوم آباد میں 23 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف۔چچا کے بیٹے وقار نے مبینہ طور پر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکی اور ملزم کورنگی ڈھائی نمبر کے رہائشی ہیں۔۔۔

 پولیس نے بتایا کہ ملزم متاثرہ لڑکی کو شناختی کارڈ بنوانے قیوم آباد لایا تھا جہاں ایک خالی گھر میں لے جاکر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا واقعہ جمعے کی رات پیش آیا تاہم ون فائیو پولیس کو ہفتے کی رات اطلاع دی گئی، پولیس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کا جناح اسپتال میں میڈیکل معائنہ کیا جارہا ہے ، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر