قیوم آباد میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا انکشاف
کراچی(اسٹاف رپورٹر)قیوم آباد میں 23 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف۔چچا کے بیٹے وقار نے مبینہ طور پر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکی اور ملزم کورنگی ڈھائی نمبر کے رہائشی ہیں۔۔۔
پولیس نے بتایا کہ ملزم متاثرہ لڑکی کو شناختی کارڈ بنوانے قیوم آباد لایا تھا جہاں ایک خالی گھر میں لے جاکر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا واقعہ جمعے کی رات پیش آیا تاہم ون فائیو پولیس کو ہفتے کی رات اطلاع دی گئی، پولیس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کا جناح اسپتال میں میڈیکل معائنہ کیا جارہا ہے ، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائیگا۔