ٹینک میں گر کر کمسن بچی جاں بحق
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سپرہائی وے حاجی زکریا گوٹھ میں کمسن بچی گھرمیں پانی کے زیرزمین ٹینک میں گرنے کے بعد ڈوب کر جاں بحق ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق ملیر کینٹ تھانے کے علاقے سپرہائیو حاجی زکریہ گوٹھ گھرمیں پانی کے ٹینک میں گرکر کمسن بچی جاں بحق ہو گئی جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفیہ کمسن بچی کی شناخت ڈھائی سالہ زویا دختر لال دین کے نام سے کی گئی ،ایس ایچ اوملیر کینٹ آغا عبدالرشید کے مطابق متوفیہ بچی گھر میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھرکے ہی زیرزمین پانی کے ٹینک میں گرنے کے بعد ڈوب کرجاں بحق ہو گئی،بعد ازاں بچی کے ورثا لاش لے گئے ۔