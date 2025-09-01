صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کٹی پہاڑی میں فائرنگ سے ہلاکت کی فوٹیج سامنے آگئی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)قصبہ کالونی کٹی پہاڑی کے قریب فائرنگ کا واقعہ میڈیکل اسٹور پر فائرنگ سے احسان نامی شخص جاں بحق ہوا تھا۔ گزشتہ روز پیش آئے واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

مقتول احسان اللہ میڈیکل اسٹور کے باہر فون پر بات کررہا تھا،نامعلوم مسلح شخص نے احسان اللہ پر فائرنگ کردی، فائرنگ سے احسان اللہ موقع پر جاں بحق ہوگیا،ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگیا،پولیس کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق شخص کا آبائی تعلق سوات سے تھا،مقتول احسان کو تین گولیاں ماری گئیں،مقتول کا زمین کا تنازع چل رہا تھا۔

 

