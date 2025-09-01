صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین لائن کے توسیعی منصوبے کاآغاز خوش آئند ،اسدعثمانی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے ایم اے جناح روڈ پر گرین لائن بی آر ٹی کے توسیعی منصوبے کے آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ ن کی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔

 ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ قائد مسلم لیگ ن میاں نواز شریف کے وژن کا تسلسل ہے ، جنہوں نے کراچی کے عوام کو جدید اور معیاری ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے گرین لائن منصوبہ شروع کیا تھا۔ اسد عثمانی نے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے جدید ٹرانسپورٹ نظام ناگزیر ہے اور گرین لائن کی توسیع عوام کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے ۔ 

 

