  • کراچی
طحہ سلیم کی میلادالنبیؐ کے جلوس کیلئے اقدامات کی ہدایت

کراچی(این این آئی)ڈپٹی کمشنر سینٹرل طحہ سلیم نے چیئرمین پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری سے قادری ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر مرکزی کوآرڈینیٹر پاکستان سنی تحریک طیب حسین قادری کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز رضا،ڈی سی سینٹرل کے کوآرڈینیٹر ظہیر احمد خان بھی موجود تھے ۔

ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے کہا کہ ہم بھی توحید رسالت کے ماننے والے ہیں یہ دن ہم سب بڑھ چڑھ کر منائیں گے ۔کے الیکٹرک کو ہدایت کی ہے کہ گیارہ اور بارہ ربیع الاول کو ضلع میں لوڈ شیڈنگ سے گریز کیا جائے ۔تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ جلوس کی سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ثروت اعجاز قادری نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات پر اعتماد کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ جشن میلاد النبیؐ منانا پوری امت مسلمہ کی خوش نصیبی ہے ۔پاکستان سنی تحریک ہمیشہ جشن عید میلاد النبی بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مناتی ہے ملک بھر میں ریلیوں اور میلاد کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔جشن مصطفی ؐ کے سلسلے میں سیرت النبیؐ کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے ۔ثروت اعجاز قادری نے دوران ملاقات مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلوس کی گزرگاہ پر سیوریج کے پانی کو بھی صاف کیا جائے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی استرکاری کے ساتھ ساتھ روشنی کے انتظامات کے سلسلے میں اسٹریٹ لائٹوں کو بھی درست کیا جائے ۔

 

