بلدیہ ٹائون میں صحت وصفائی کی ابتر صورتحال
کراچی(اسٹاف رپورٹر )سیکٹر نائن ایف ون بلدیہ ٹائون میں صحت وصفائی کی ابتر صورتحال، مکین اذیت میں مبتلا، نیو سعید آباد بلدیہ ٹائون میں واقع سیکٹر نائن ایف ون سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔۔۔
متعلقہ حکام کی غفلت اور عدم توجہی کے سبب علاقہ مکین اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں، نکاسیٔ آب نہ ہونے سے سیوریج کا غلیظ اور بدبو دار پانی گھروں کے سامنے گلیوں میں بہہ رہا ہے جس سے صحت و صفائی کے مسائل اور مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے ، صحت و صفائی پر مامور عملہ ڈیوٹی ادا کرنے کے بجائے پیسے لے کر کام کر رہا ہے ، مگر متعلقہ ذمہ دار بلدیاتی حکام اور یوسی چیئرمین بار بار رابطے کے باوجود عوام کی دسترس سے باہر ہیں، علاقہ مکینوں نے میئر ، ٹائون چیئرمین بلدیہ ٹائون اور ٹی ایم سی بلدیہ سے اس پریشان کن صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔