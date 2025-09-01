صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی ملازمین اور پنشنرز تاحال ادائیگی سے محروم

  • کراچی
بلدیاتی ملازمین اور پنشنرز تاحال ادائیگی سے محروم

کراچی (این این آئی)آل کے ایم سی ٹی ایم سیز ریٹائر ایمپلائز وپنشنرز الائنس نے کے ایم سی کی جانب سے اپنے ملازمین اور ساڑھے 24ہزار پنشنرز کو مسلسل دوسرے ماہ بھی اضافہ کردہ تنخواہ و پنشن کی۔۔۔

 ماہوار ایک ارب 9 کروڑ کی اوزیڈ ٹی و پنشنرز گرانٹ اور میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس ملنے کے باوجود ادا نہ کرکے ملازمین کو احتجاج اور عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور کردیا ہے ۔احتجاج کرنے پر انتقامی کارروائیاں کرنے اور مقدمات درج کرنے کے بعد اب حکومت سندھ کے خلاف احتجاج کرنے اور عدالتوں سے رجوع کرنے پر پینشنرز اور ریٹائر ملازمین مجبور ہوگئے ہیں۔جبکہ حکومت سندھ کے ایم سی انتظامیہ کی من مانیوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔میئر کراچی کے غیر جمہوری روئیے نے جہاں ملازمین پنشنرز کو مایوس کیا ہے وہیں جیالے کارکنان بھی مایوس ہوگئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر