بلدیاتی ملازمین اور پنشنرز تاحال ادائیگی سے محروم
کراچی (این این آئی)آل کے ایم سی ٹی ایم سیز ریٹائر ایمپلائز وپنشنرز الائنس نے کے ایم سی کی جانب سے اپنے ملازمین اور ساڑھے 24ہزار پنشنرز کو مسلسل دوسرے ماہ بھی اضافہ کردہ تنخواہ و پنشن کی۔۔۔
ماہوار ایک ارب 9 کروڑ کی اوزیڈ ٹی و پنشنرز گرانٹ اور میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس ملنے کے باوجود ادا نہ کرکے ملازمین کو احتجاج اور عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور کردیا ہے ۔احتجاج کرنے پر انتقامی کارروائیاں کرنے اور مقدمات درج کرنے کے بعد اب حکومت سندھ کے خلاف احتجاج کرنے اور عدالتوں سے رجوع کرنے پر پینشنرز اور ریٹائر ملازمین مجبور ہوگئے ہیں۔جبکہ حکومت سندھ کے ایم سی انتظامیہ کی من مانیوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔میئر کراچی کے غیر جمہوری روئیے نے جہاں ملازمین پنشنرز کو مایوس کیا ہے وہیں جیالے کارکنان بھی مایوس ہوگئے ہیں۔