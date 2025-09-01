صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان آئیڈل کے آڈیشنز کا شاندار انداز میں انعقاد

  • کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) میوزیکل شو ’’پاکستان آئیڈل‘‘کے آڈیشنز کراچی میں شاندار انداز میں منعقد ہوئے ، جہاں میوزک کے دیوانوں نے ریکارڈ توڑ شرکت کر کے سب کو حیران کر دیا۔

کراچی آڈیشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بصارت سے محروم 2 لڑکیاں مہک اور نور افشاں بھی آئی تھیں، دونوں کی آواز نے ہر ایک کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، مہک نے کلاسیکل میوزک کی تربیت لے رکھی ہے ۔اردو، سندھی، بلوچی، سرائیکی، براہوی زبان میں بھی لڑکے لڑکیوں نے گانے گا کر چار چاند لگا دیے ۔آرٹس کونسل میں میوزک کا سماں بندھا رہا، لڑکے لڑکیاں ریہرسل کرتے دکھائی دیئے ، کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار بھی تھے جو اپنی دھن اور گانوں کی پریکٹس کرتے نظر آئے ۔کراچی کے آڈیشنز میں ایسی سریلی اور جاندار آوازیں سامنے آئیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ۔طلبہ، طالبات، گلوکاری کے شوقین نوجوان، ریاضت کر کے آنے والے اور پروفیشنل سنگرز نے بھی بڑی تعداد میں اس آڈیشن میں حصہ لیا،آرٹس کونسل کے در و دیوار سارا دن سریلے نغموں اور دلکش دھنوں سے گونجتے رہے ۔

 

