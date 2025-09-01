گرو مندر کے اطراف غیر قانونی تعمیرات پر عوام برہم
کراچی(این این آئی)گرو مندر کے قریب غیر قانونی تعمیرات کی صورتحال نے علاقے کے مکینوں میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے ، جس پر انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔
مقامی شہریوں نے الزام عائد کیا کہ کرپٹ بلڈر مافیا کی ملی بھگت سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے علاقے کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منصوبے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں عمارات فٹ پاتھ پر کھڑی کی گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ٹریفک کا نظام متاثر ہو چکا ہے ، جب کہ بنوری ٹاؤن کے طلباء اور قریبی مسجد کے نمازیوں کے لیے سکیورٹی کے سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔قانونی ماہرین کاکہنا ہے کہ اگر یہ غیر قانونی تعمیرات نہ روکی گئیں تو ان کے خلاف عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے ، کیونکہ ایس بی سی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر کی جانے والی کسی بھی تعمیراتی سرگرمی کو روکیں۔اس ضمن میں سیاسی و سماجی رہنماؤں نے علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے مکینوں، علمائے کرام، طلباء اور تاجروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔ مکینوں نے حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کو گرا کر ملوث بلڈرز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔