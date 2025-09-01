یوتھ فورم کے اراکین تنظیمی امور میں دلچسپی لیں ،فاروق ستار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی شعبہ یوتھ فورم کا ایک اہم اجلاس بہادرآباد مرکز میں منعقد ہواجس کی صدارت ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔
اجلاس میں یوتھ فورم کے انچارج اور صوبائی اسمبلی کے رکن عدیل عسکری کے ہمراہ یوتھ فورم کے اراکین بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ نوجوان ہی تحریک کا اصل سرمایہ ہیں اور آج کا نوجوان ہی آنے والے کل کی قیادت ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ یوتھ فورم کے اراکین تنظیمی امور میں بھرپور دلچسپی لیں اور آئندہ کے عملی لائحہ عمل میں اپنی توانائیاں صرف کریں۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ فورم نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے انہیں سیاست، تنظیمی ڈھانچے اور قیادت کے عملی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر آئیں گے ۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اراکین کو آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ تحریک کے تسلسل اور مضبوطی کے لیے نوجوانوں کا ہر سطح پر فعال کردار ناگزیر ہے ۔ اس موقع پر انچارج یوتھ فورم عدیل عسکری نے کہا کہ نوجوانوں کو منظم اور متحد ہو کر میدان میں آنا ہوگا تاکہ تحریک کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا جا سکے اور شہری سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کو تیز کیا جا سکے ۔ اجلاس میں شریک یوتھ فورم کے اراکین نے بھی اپنی تجاویز اور آراء پیش کیں اور تحریک کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا۔