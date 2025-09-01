صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس سلنڈر کی دکان میں آتشزدگی،ملازم جھلس گیا

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)نیو کراچی سیکٹر فائیو ای میں گیس سلنڈر کی دکان میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے نتیجے میں دکان کا ملازم شہیر جھلس گیا، آگ لگنے کی اطلاع پر ریسکیو ڈبلوون ڈبل2 اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں۔۔۔

 جنہوں نے آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد گیس سلنڈر کی دکان میں لگنے والی آگ پر قابو پایا ۔ریسکیو حکام کے مطابق دکان میں کافی زیادہ گیس سلنڈر رکھے ہوئے تھے تاہم خوش قسمتی سے کوئی گیس سلنڈر پھٹا نہیں جس کے نتیجے میں زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گیس سلنڈر کی دکان آبادی کے درمیان غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھی اور حکومت کی جانب سے گیس سلنڈر کی دکانوں کی آبادیوں میں قائم کرنے پر پابندی عائد ہے ۔

 

