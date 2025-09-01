پولٹری فارمرز کی من مانیاں،مرغی کا گوشت مہنگا،انتظامیہ خاموش
کراچی (سٹی ڈیسک )مرغی کے گوشت کی قیمت کا تنازعہ شدت اختیار کرگیا ، دو ہفتہ کے دوران فی کلو چکن کی قیمت بڑھادی گئی ۔ انتظامی اقدامات نہ ہونے کے باعث شہری 660روپے فی کلو چکن خریدنے پر مجبور ہیں ۔
تفصیلات کے مطابق شہر میں پولٹری فارمز ، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی جانب سے برائیلر مرغی اور چکن مہنگے داموں من مانی قیمت پر فروخت کی جارہی ہے ۔جبکہ کمشنر کراچی اور ضلعی انتظامیہ برائیلر مرغی اور چکن کی سرکاری قیمت پر عملدرآمد کرانے میں مکمل ناکام ہوگئے ۔ فی کلو چکن کی قیمت اضافے سے 660روپے تک پہنچ گئی ہے ۔ جس کی وجہ پولٹری فارمز اور سپلائرز کی جانب سے 500روپے قیمت میں زندہ مرغی سپلائی کی جارہی ہے ۔ ریٹیلرز کے مطابق 1.55 کلوگرام کی مرغی سے ایک کلو گوشت نکلتا ہے جبکہ کمشنر کراچی کی جانب سے فی کلو چکن کے سرکاری ریٹ پر چکن کی فروخت ممکن نہیں ہوسکتی ہے ۔ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق چکن کی قیمت میں کمی کیلئے پولٹری فارمز سے سرکاری قیمت پر عملدرآمد کرانا ضروری ہے ، تاہم انتظامیہ بااثر پولٹری فارمز کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔