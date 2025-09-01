بارشوں کے بعد ڈینگی،ملیریا اورجلدی امراض میں اضافہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے بعد ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق جنوری سے 25 اگست تک سندھ بھر میں ملیریا کے ایک لاکھ 16 ہزار 828 کیسز سامنے آئے ، کراچی سے ملیریا کے 1200 کیسز رپورٹ ہوئے ۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ ضلع ملیر سے ملیریا کے 432 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھردانی استعمال کریں، دھیان رکھیں کہ مچھردانی پر مچھرمار دوا لگی ہو، مچھردانی کے سرے پوری طرح سے بستر یا گدے کے اندر ہوں۔ اپنے گھر میں مچھر مار دوائی کا اسپرے کریں، ہو سکے تو دروازوں اور کھڑکیوں پر جالی لگائیں، اے سی یا پنکھے استعمال کریں تاکہ مچھر بھاگ جائیں۔ ماہرین کے مطابق ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں جو پورے جسم کو ڈھانپے ہوں، ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں جھاڑیاں اور پانی جمع ہو کیونکہ وہاں مچھر منڈلاتے اور انڈے دیتے ہیں۔شہرقائد میں رواں سال ڈینگی کے 375 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کراچی کے ضلع شرقی میں ڈینگی کے 93، ضلع وسطی میں 85 ، ضلع جنوبی میں 73، ضلع کورنگی 52 ، ضلع ملیر 34 جبکہ ضلع غربی اور کیماڑی میں 19 ، 19 کیسز رپورٹ ہوئے ۔دوسری جانب کراچی میں بارشوں کے بعد جلدی امراض میں اضافہ ہوگیا ہے ۔ نجی ٹی وی کے مطابق سول اسپتال میں یومیہ 500 سے 600 جبکہ جناح اسپتال میں بھی یومیہ 600 کے قریب جلدی امراض میں مبتلا مریض آرہے ہیں۔