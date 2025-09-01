گورنر ہاؤس میں پانچویں روز بھی جشن میلاد النبیؐ کی پرنور محفل کاانعقاد
کراچی(این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میزبانی میں گورنر ہاؤس کراچی میں 1500 ویں جشنِ عید میلاد النبی ؐ کی روحانی محافل کا پانچواں روز بھی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔
اس پرنور تقریب میں مختلف مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائمخانی سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی، جبکہ پیر حسان حسیب الرحمن نے ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی خطاب فرمایا۔معروف نعت خواں قاری وحید ظفر قاسمی، الحاج محمد فیاضی، سید شایان علی و دیگر نے بارگاہِ رسالت ؐ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری نے سیرتِ طیبہ ؐ پر جامع اور مؤثر بیان پیش کیا، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ گورنر سندھ کی جانب سے تین خوش نصیب افراد کے لیے عمرے کے ٹکٹوں کی قرعہ اندازی بھی کی گئی، جن میں جاوید احمد بمعہ والدہ اور ظفر اقبال کا نام نکلا۔ جشنِ عید میلاد النبی ؐ کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام و خاص کے لیے کھول دیے گئے ہیں، آپ سب کی موجودگی ہمارے پیارے نبی ؐ سے محبت اور خوش نصیبی کی علامت ہے ۔یہ دن سب کے لیے رحمت ہے ۔ نبی کریم ؐسے محبت ہی اصل سرمایہ ہے۔