محکمہ صحت میں تمام اقسام کی چھٹیوں پر فوری پابندی عائد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ صحت میں تمام اقسام کی چھٹیوں پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایمرجنسی صورتحال میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔
سیکریٹری صحت سندھ کی صدارت میں آن لائن اجلاس میں تمام چھٹیاں منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ پہلے سے منظور شدہ چھٹیاں بھی غیرمؤثر اور کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے حکم نامے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر حیدرآباد نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس میں تمام میڈیکل اور عملے کو ڈیوٹی پر واپس طلب کیا گیا ہے ۔