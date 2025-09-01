ترکیہ اور پاکستان الگ ملک ایک قوم ، قونصل جنرل
کراچی(این این آئی)کراچی میں تعینات عوامی جمہوریہ ترکیہ کے قونصل جنرل جمال سانگو نے کہا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان دو الگ ملک ہیں لیکن قوم ایک ہے ،ترکیہ اورپاکستان کے عوام دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا گھر سمجھتے ہیں۔۔۔
وہ کراچی جیم خانہ میں پاکستان ترکیہ بزنس فورم کے صدر ڈاکٹر محمد فاروق افضل کی جانب سے عہدے سے سبکدوش ہونے اور ترکی روانہ ہونے سے قبل اپنے اعزاز میں دئیے گئے الوداعی عشائیے کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کررہے تھے ،اس موقع پر وزارت خارجہ آفس کے ڈائریکٹر جنرل عرفان سومرو ،یوجی بی کے چیئرمین زبیر موتی والا اورپاکستان ترکی بزنس فورم کے ڈائریکٹرچودھری شفیق نے بھی خطاب کیا۔قونصل جنرل نے کہا کہ کراچی میں بہت اچھا وقت گزرا ہے ،کراچی کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ حقیقی طور پر غلط ثابت ہوا ہے ،میں کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی گیا ہوں کہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے ،اپنی تعیناتی کی مدت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی ،تجارتی ،ثقافتی اور سماجی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لئے کردار ادا کیا ہے اور کوشش یہی رہی کہ دونوں اسلامی برادر ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں اضافہ ہوا ،انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ وفود کے تبادلے پر توجہ مرکوز رکھی ہے ،انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی قدیم تاریخ ہے ،ہمارے ملک نے ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند رکھنے پر کام کیا ہے ،انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ خوش اخلاق ملنسار اورمہمان نواز ہیں ،کراچی کے بہن بھائیوں کے ساتھ یاد گاری وقت گزرا ہے ،انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں شہر کراچی میں بہت سے ادارے چل رہے ہیں،ان اداروں کے توسط سے دونوں ملکوں کی ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ۔