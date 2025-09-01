پانی کے گڑھے میں گر کر 3سالہ بچی جاں بحق
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں پانی کے گڑھے میں گر کر 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر میں محکمہ موسمیات کے قریب پیش آیا ہے ۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے ۔
