صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کے گڑھے میں گر کر 3سالہ بچی جاں بحق

  • کراچی
پانی کے گڑھے میں گر کر 3سالہ بچی جاں بحق

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں پانی کے گڑھے میں گر کر 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر میں محکمہ موسمیات کے قریب پیش آیا ہے ۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے ۔

کراچی میں پانی کے گڑھے میں گر کر 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر میں محکمہ موسمیات کے قریب پیش آیا ہے ۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کیلئے بھرپور آپریشن

سیلاب کے ساتھ منافع خوروں کے وار: آٹا ، گھی ، چینی ، دالیں ، سبزیاں ، پھل مہنگے

ملک صہیب بھرتھ کا کچہ گرنا ریلیف کیمپ کا دورہ ، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات

اسد مگسی اور امانت اللہ خان کا عیسیٰ خیل کا تفصیلی دورہ

مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کی بحالی کا کام مکمل

سیلا ب متاثر ین کو کسی صو رت تنہا نہیں چھو ڑا جا ئے گا،شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر