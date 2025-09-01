صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے وی سی کی کارروائی،کم عمر نوجوان بازیاب

  • کراچی
اے وی سی کی کارروائی،کم عمر نوجوان بازیاب

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اینٹی وائلنٹ سیل (اے وی سی)کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے کم عمر نوجوان کو بازیاب کروالیا۔ترجمان کے مطابق اے وی سی سی اور سی آئی اے پولیس نے۔۔۔

 منگھوپیر کی حدود سے اغواء کئے جانے والے 16 سالہ عبدالمعیز کو بازیاب کروالیا۔ مغوی 23 اگست 2025 کو گھر سے ٹیوشن پڑھنے نکلا تھا اور لاپتہ ہوگیا تھا ۔عبدالمعیز کے اغوا کا مقدمہ الزام نمبر 634/25 بجرم دفعہ 364A PPC تھانہ منگھوپیر میں درج ہوا۔مقدمے کی تفتیش کرتے ہوئے اے وی سی سی / سی آئی اے پولیس ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کرکے مغوی عبدالمعیز کو بحفاظت بازیاب کرکے اسکے والدین کے حوالے کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر