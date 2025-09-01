اے وی سی کی کارروائی،کم عمر نوجوان بازیاب
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اینٹی وائلنٹ سیل (اے وی سی)کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے کم عمر نوجوان کو بازیاب کروالیا۔ترجمان کے مطابق اے وی سی سی اور سی آئی اے پولیس نے۔۔۔
منگھوپیر کی حدود سے اغواء کئے جانے والے 16 سالہ عبدالمعیز کو بازیاب کروالیا۔ مغوی 23 اگست 2025 کو گھر سے ٹیوشن پڑھنے نکلا تھا اور لاپتہ ہوگیا تھا ۔عبدالمعیز کے اغوا کا مقدمہ الزام نمبر 634/25 بجرم دفعہ 364A PPC تھانہ منگھوپیر میں درج ہوا۔مقدمے کی تفتیش کرتے ہوئے اے وی سی سی / سی آئی اے پولیس ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کرکے مغوی عبدالمعیز کو بحفاظت بازیاب کرکے اسکے والدین کے حوالے کردیا۔