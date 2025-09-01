اسلام کو کفار سے زیادہ منافقین نے نقصان پہنچایا، ڈاکٹر غلام
کراچی (سٹی ڈیسک)امریکہ سے آئے ہوئے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی قادری(چیئر مین آل امریکہ اسلامک سینٹر)نے کہا ہے کہ جو اسلامی احکامات و معمولات کو تسلیم کرے وہ مسلمان ہے۔۔۔
جواس دائرہ سے باہر رہے وہ کافر ہے اور جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو نقصان پہنچائے وہ منافیق ہے ، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو کفار سے زیادہ منافقین نے نقصان پہنچایا،انہی لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعویداروں کو ہموار راہ فراہم کی، قرآن میں کفار سے زیادہ منافقین کی مذمت آئی ہے۔