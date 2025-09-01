صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
اسلام کو کفار سے زیادہ منافقین نے نقصان پہنچایا، ڈاکٹر غلام

کراچی (سٹی ڈیسک)امریکہ سے آئے ہوئے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر غلام زرقانی قادری(چیئر مین آل امریکہ اسلامک سینٹر)نے کہا ہے کہ جو اسلامی احکامات و معمولات کو تسلیم کرے وہ مسلمان ہے۔۔۔

جواس دائرہ سے باہر رہے وہ کافر ہے اور جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو نقصان پہنچائے وہ منافیق ہے ، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو کفار سے زیادہ منافقین نے نقصان پہنچایا،انہی لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعویداروں کو ہموار راہ فراہم کی، قرآن میں کفار سے زیادہ منافقین کی مذمت آئی ہے۔

 

