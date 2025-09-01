سندھ ترقی پسند پارٹی پپری کی ریلی اور احتجاجی مظاہرہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ترقی پسند پارٹی یوسی پپری کی جانب سے بنیادی سہولیات کی کمی، بدامنی، لوڈشیڈنگ، گندگی اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف پپری سے ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر تک ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
مظاہرین نے پولیس اور منتخب نمائندوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر رہنماؤں اعجاز سامٹھیو، خیر محمد مگسی، ڈاکٹر مظہر میمن، نصرت سومرو، گل ملاح، پیر بخش بھلکانی، رانو ظہرانی، سورہ بگٹی، شمشاد طہرانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پپری میں بدامنی اور منشیات آگ کی طرح بھڑک کر پھیل رہی ہیں لیکن پولیس اور انتظامیہ ان پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ اسٹیل مل کا لوہا چوری سمیت کئی غیر قانونی کام سرعام ہو رہے ہیں، منشیات کی کھلے عام فروخت جاری ہے جس سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ۔ پپری کے اکثر دیہات گندگی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، گٹروں کا گندا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے لیکن منتخب نمائندے صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے یوسی پپری میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ عروج پر ہے ، 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے جس سے شہریوں کا کاروبار سخت متاثر ہو رہا ہے ۔ بیروزگاری کے باعث نوجوان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں لیکن حکومت روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے بجائے انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے ۔ موجودہ دور میں ہم سے تمام انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں۔