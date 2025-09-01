مسائل کے حل کیلئے نظام مصطفیؐ کا نفاذ ناگزیر،شاداب رضا
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کے حل کیلئے نظام مصطفیؐ کا نفاذ ناگزیر ہوچکا ہے ، جب تک ملک میں نظام مصطفیؐ کا نفاذ نافذ نہیں ہوگا۔۔۔
عدل و انصاف کی بالادستی قائم نہیں ہوسکتی۔نظام مصطفیؐ کے نفاذ کیلئے قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا،حضرت محمد مصطفیؐ کا جشن ولادت منانا عین اسلام اور مستحب عمل ہے ،عاشقان رسولؐ1500واں جشن ولادت منانے کیلئے عشق رسول سے سرشار ہو گھروں،محلوں کو سجا رہے ہیں،حکومت اورپولیس انتظامیہ اورملکی سلامتی کے ادارے میلاد جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں۔گزشتہ روز مرکز اہلسنت پر 11اور12ربیع الاول کے جلوس اور ریلی کی تیاریوں کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیتے شاداب رضا نے کہا کہ جشن ولادت پر سبز پرچم بلند کرکے محبت اورامن وسلامتی کو فروغ دینگے ،پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ، اس قلعے کو مضبوط بنانے اور ملک واسلام دشمن کی سازشوں کو زمین بوس کرنے کیلئے یکجاہونا ہوگا،اسلام وملک دشمن قوتیں ہمیں تقسیم در تقسیم کرکے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں،غلامان مصطفیؐ بانیان پاکستان کی اولادیں اسلام وملک کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دینگے ۔انہوں نے کہا کہ میلاد مصطفیؐ کے جلوسوں اور ریلیوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرینگے ،عقیدہ ختم نبوتؐ کے تحفظ کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ، عشق رسول میں جینا عشق رسول میں مرنا اہل حق کا شیوہ رہا ہے ، معاشرے کو حقیقی فلاحی معاشرہ بنانے کیلئے حضور سرور کائنات کے احکامات پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔شاداب رضا نقشبندی نے مزید کہا کہ عشق مصطفیؐؐ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ،حضور ؐ نے نظام عدل قائم کیا،حکمران خوف خدا اور عشق رسول سے سرشار ہوکر جدوجہد کریں تو معاشی عدم استحکام اور دیگر مسائل کے دلدل سے نکلا جاسکتا ہے ۔