صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحمۃ اللعالمین کا یو م ولا دت تمام ایاّم سے افضل ہے ، شاہ عبد الحق

  • کراچی
رحمۃ اللعالمین کا یو م ولا دت تمام ایاّم سے افضل ہے ، شاہ عبد الحق

کراچی(این این آئی)جما عت اہلسنّت پاکستان کراچی کے امیرعلامہ سید شاہ عبد الحق قادری نیکہا کہ رحمۃ اللعالمین کا یو م ولا دت تمام ایاّم اور تہواروں سے افضل ہے دنیا بھر کی مساجد سے پانچ وقت کی اذانیں رحمت اللعالمین کی محبت کا پیغام دیتی ہیں۔

میلا د کی محفلیں تعلیمات نبوی ا پھیلا نے کا ذریعہ ہیں ،پیارے مصطفی پر ا درود و سلام بھیجنا در حقیقت آپ کی ولا دت پر اظہا ر مسّرت و تشکرہے ۔مسلمان نبی کریم کی سیرت اپنائیں یہی اطاعت کا نام ہے ۔انہوں نے نارتھ کراچی میں میلاد النبی کے سلسلے میں پرچم کشائی اور میلاد ریلی میں خطاب کرتے کہا کہ غلامان مصطفی اپنے نبی ؐسے اظہار وفا کرتے رہیں گے ۔علامہ شاہ عبد الحق کا مزید کہنا تھا کہ رب اللعالمین نے حضور کے ذکر کو قیا مت تک کے لئے بلندو با لا کر دیا ہے نبیؐ کی عظمت کے ڈنکے تا قیا مت بجتے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر