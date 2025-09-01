رحمۃ اللعالمین کا یو م ولا دت تمام ایاّم سے افضل ہے ، شاہ عبد الحق
کراچی(این این آئی)جما عت اہلسنّت پاکستان کراچی کے امیرعلامہ سید شاہ عبد الحق قادری نیکہا کہ رحمۃ اللعالمین کا یو م ولا دت تمام ایاّم اور تہواروں سے افضل ہے دنیا بھر کی مساجد سے پانچ وقت کی اذانیں رحمت اللعالمین کی محبت کا پیغام دیتی ہیں۔
میلا د کی محفلیں تعلیمات نبوی ا پھیلا نے کا ذریعہ ہیں ،پیارے مصطفی پر ا درود و سلام بھیجنا در حقیقت آپ کی ولا دت پر اظہا ر مسّرت و تشکرہے ۔مسلمان نبی کریم کی سیرت اپنائیں یہی اطاعت کا نام ہے ۔انہوں نے نارتھ کراچی میں میلاد النبی کے سلسلے میں پرچم کشائی اور میلاد ریلی میں خطاب کرتے کہا کہ غلامان مصطفی اپنے نبی ؐسے اظہار وفا کرتے رہیں گے ۔علامہ شاہ عبد الحق کا مزید کہنا تھا کہ رب اللعالمین نے حضور کے ذکر کو قیا مت تک کے لئے بلندو با لا کر دیا ہے نبیؐ کی عظمت کے ڈنکے تا قیا مت بجتے رہیں گے ۔