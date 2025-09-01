صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنظیمی کارکنان سیلاب متاثرین کی مدد کریں ،علامہ شبیر میثمی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) شیعہ علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ شبیر حسن میثمی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور دریاں میں طغیانی اور شدید سیلابی صورتحال پر تمام تنظیمی کارکنان امدادی ٹیمیں اور۔۔۔

 رضاکاران دکھی انسانیت کی بڑھ چڑھ کر خدمت اور مدد کریں موجودہ صورتحال میں مل کر تمام ادارے بغیر کسی فرق کے انسانیت کی خدمت کریں اور قوم کا اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیں دریائے چناب،راوی اور ستلج کا پانی دریائے سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شدید سیلابی خطرہ ہے پیشگی اطلاعات کے مطابق حکومت اور انتظامی ادارے مل کر ابھی سے کام کو مزید تیز اور بہتر بنائیں انہوں نے کہا کہ حفاظتی بندوں پر عملہ 24 گھنٹے تعینات کیا جائے ۔

 

