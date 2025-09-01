سیلاب قومی خطرہ بن چکا،ڈیمزاور کینال پاکستان کی بقاء کیلئے ناگزیر ، پاسبان
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے پاسبان رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے ماہانی اجلاس میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب اب ایک قومی خطرہ بن چکا ہے۔۔۔
اور ہنگامی بنیادوں پر ملک کے ہر حصے میں نئے فلڈ کینالز اور ڈیمز کی تعمیر ہماری قومی سلامتی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ تباہ کن سیلابوں نے ایک بار پھر ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے کیونکہ حکمرانوں نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔سوال یہ نہیں کہ ہم ڈیمز اور کینالز بنا سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم مزید نقصان سہنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ڈیمز، فلڈ کینالز اور ڈائیورشن کینالز کی تعمیر کو قومی مشن کا درجہ دیا جائے ، اس کے لیے سیاسی اتفاقِ رائے پیدا کیا جائے اور اسے قومی منصوبہ بندی میں اولین ترجیح بنایا جائے ۔ پاکستان پانی کے باوجود پانی کی کمی کا شکار ہے ۔