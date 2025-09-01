صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب قومی خطرہ بن چکا،ڈیمزاور کینال پاکستان کی بقاء کیلئے ناگزیر ، پاسبان

  • کراچی
سیلاب قومی خطرہ بن چکا،ڈیمزاور کینال پاکستان کی بقاء کیلئے ناگزیر ، پاسبان

کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے پاسبان رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے ماہانی اجلاس میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب اب ایک قومی خطرہ بن چکا ہے۔۔۔

 اور ہنگامی بنیادوں پر ملک کے ہر حصے میں نئے فلڈ کینالز اور ڈیمز کی تعمیر ہماری قومی سلامتی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ تباہ کن سیلابوں نے ایک بار پھر ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے کیونکہ حکمرانوں نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔سوال یہ نہیں کہ ہم ڈیمز اور کینالز بنا سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم مزید نقصان سہنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ڈیمز، فلڈ کینالز اور ڈائیورشن کینالز کی تعمیر کو قومی مشن کا درجہ دیا جائے ، اس کے لیے سیاسی اتفاقِ رائے پیدا کیا جائے اور اسے قومی منصوبہ بندی میں اولین ترجیح بنایا جائے ۔ پاکستان پانی کے باوجود پانی کی کمی کا شکار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گھنٹہ گھر کے بازاروں میں تجاوزات ، ٹریفک متاثر

شہر کی گلی محلوں میں وارداتیں روکنے کیلئے ڈولفن اور ایگل سکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ضلعی انتظامیہ فیصل آباد متحرک ، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم

اے سی شورکوٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں انتظامات دیکھے

عوامی کمیٹیوں سے بلدیاتی نظام کی کمی پوری کرینگے :جماعت اسلامی

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے متاثرین میں راشن تقسیم کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر