نارتھ کراچی میں بچے کے اغواء کی کوشش ناکام،ملزمان فرار،مقدمہ درج

  • کراچی
نارتھ کراچی میں بچے کے اغواء کی کوشش ناکام،ملزمان فرار،مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)نارتھ کراچی میں بچے کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنادی گئی، کار سوار ملزمان بچے کو اغوا کیا اور فرار ہونے لگے ۔تفصیلات کے مطابق نارتھ کراچی میں کار سوار ملزمان نے بچے کو اغوا کرلیا۔۔۔

 بچے کے ماموں اور والدہ نے گاڑی کا تعاقب شروع کیا، بچے کے ماموں کو گاڑی کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر علاقہ مکین بھی ساتھ ہوگئے ۔ملزمان آگے گئے تو پولیس موبائل کھڑی تھی، ملزمان نے بچے کو ایوان تجارت کے قریب چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے پر گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کردی گئی ہے ، پولیس نے ملزمان کی گاڑی تحویل میں لے لی ہے جبکہ ملزمان کی تلاشی جاری ہے ۔حالیہ رپورٹس اور اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 2025 میں بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کی وارداتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے ۔ 

 

