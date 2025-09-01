صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیدیوں کی فلاح وبہبوداولین ترجیح ہے ،آئی جی جیل خانہ جات

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات سندھ، فدا حسین مستوئی نے ملیر جیل کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کراچی ریجن، جناب محمد اسلم بھی موجود تھے ۔

 جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر، جناب شہاب الدین صدیقی صاحب نے ان کا استقبال کیا اور دورہ کرایا۔آئی جی جیل خانہ جات نے جیل کی کچن کا دورہ کیا اور قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیل اسپتال کا معائنہ کیا جہاں پر قیدیوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات کو چیک کیا۔ آئی جی جیل خانہ جات نے مختلف بیرکس کا بھی دورہ کیا اور وہاں قیدیوں کے رہائشی حالات کا بغور جائزہ لیا۔انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات سندھ نے موک مشق کی نگرانی کی، جس میں رینجرز اہلکار، ایف سی اہلکار اور جیل افسران و اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پودا لگا کر جیل میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جیلوں میں سرسبز ماحول قیدیوں کی ذہنی و جسمانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے ۔انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات سندھ نے اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر، جناب شہاب الدین صدیقی کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی انتظامی کاوشوں پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی فلاح و بہبود، جیلوں میں معیاری سہولیات، نظم و ضبط کی بہتری اور سرسبز ماحول کا فروغ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔

 

