صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائیشیا کی آزادی کی 68ویں سالگرہ کی تقریب

  • کراچی
ملائیشیا کی آزادی کی 68ویں سالگرہ کی تقریب

کراچی(این این آئی)کراچی میں ملائیشین قونصلیٹ میں ملائیشیا کی آزادی کی 68 ویں سالگرہ کی یاد میں پرچم کشائی کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس کا قومی تھیم ’’ملائیشیا مدنی: رقیات دیسانتونی‘‘ملائیشیا کے لوگوں کے لیے منایا گیا۔

تقریب کا آغاز ملائیشیا کے قومی پرچم جلور جیملانگ کو رسمی طور پر بلند کرنے کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ قومی ترانہ، نیگاراکو گایا گیا۔ تقریب میں کراچی میں مقیم ملائیشین، ملائیشیا کے دوستوں اور مقامی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی، جو اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ۔اپنے خطاب میں کراچی میں ملائیشیا کے قونصل جنرل ہرمن ہردیناتا احمد نے اس موقع کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر