ملائیشیا کی آزادی کی 68ویں سالگرہ کی تقریب
کراچی(این این آئی)کراچی میں ملائیشین قونصلیٹ میں ملائیشیا کی آزادی کی 68 ویں سالگرہ کی یاد میں پرچم کشائی کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس کا قومی تھیم ’’ملائیشیا مدنی: رقیات دیسانتونی‘‘ملائیشیا کے لوگوں کے لیے منایا گیا۔
تقریب کا آغاز ملائیشیا کے قومی پرچم جلور جیملانگ کو رسمی طور پر بلند کرنے کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ قومی ترانہ، نیگاراکو گایا گیا۔ تقریب میں کراچی میں مقیم ملائیشین، ملائیشیا کے دوستوں اور مقامی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی، جو اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ۔اپنے خطاب میں کراچی میں ملائیشیا کے قونصل جنرل ہرمن ہردیناتا احمد نے اس موقع کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔